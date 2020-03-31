Снежный праздник: Винокур в свой день рождения убирал выпавший снег

Многие жители столицы и области утром 31 марта обнаружили за окном зиму. Кто-по побежал лепить снеговиков, кто-то – делать селфи на фоне белоснежных пейзажей, а именинник Владимир Винокур вооружился лопатой. В своем Инстаграм-аккаунте знаменитый артист, которому исполнилось 72 года, поделился видами на свой участок, утопающий в сугробах.

«Сегодня такое количество снега, что именинник уже устал чистить» — слышно за кадром супругу Винокура Тамару.

Именинник весь день принимает поздравления от коллег. На видео, которым поделился всенародно любимый юморист, он в одной руке держит телефон, в другой – лопату.

Накануне своего дня рождения Винокур получил результаты теста на коронавирус. Он поспешил разделить радостную новость о том, что они отрицательные, со всеми подписчиками в Инстаграме. Напомним, Винокур вместе с Львом Лещенко, которого позже госпитализировали с CoViD-19, посещал мероприятие друзей.