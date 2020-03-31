«Возможность побыть с любимыми»: Макарская не считает коронавирус катастрофой

Супруга артиста Антона Макарского Виктория не считает коронавирус чем-то страшным. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro мать двоих детей призналась, что старается не паниковать из-за стремительного распространения болезни, а воспринимает ее как хорошее время, которое можно посвятить близким. Сейчас и Вика, и Антон находятся на самоизоляции из-за отмены концертов, поэтому стараются наслаждаться обществом друг друга.

«Это прекрасная возможность, никуда не торопясь, побыть с любимыми. Коронавирус помогает нам осознать, что ничего важнее любви друг к другу в нашей жизни не существует», — акцентировала внимание она.

Макарская также подметила – ее мама по профессии эпидемиолог, поэтому она как никто другой понимает, что публикуемые цифры – не повод для паники. Страх же тратит силы организма, которые могли бы сгодиться для борьбы с угрозой. Лучшим же рецептом от хандры в текущей ситуации певица считает юмор — она убеждена, что практически не существует проблем, которые нельзя по-доброму высмеять.

«Смерти я не боюсь, потому что верю в Бога и точно знаю, что с НИМ мне совершенно нечего бояться, кроме своей личной дури и «косяков», — высказалась она.