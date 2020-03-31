«Боевая моя подруга!»: Басков трогательно поздравил Натали с днем рождения

31 марта свой день рождения отмечает певица Натали. Исполнительнице хита «Ветер с моря дул» исполнилось 46 лет. Даже не верится, глядя на то, как молодо она выглядит.

Сама артистка поздравила себя в Instagram картинкой, связывающей коронавирус с именем Наталья. В комментариях к ней отметился певец Николай Басков.

«Чудесная красотка, натуральная блондинка по имени Наташка, вечно юная, всегда радостная боевая моя подруга! — написал «золотой голос России». — Ты не меняешься! Наверное, ты знаешь какие-то секреты долгой жизни на сцене, крепкого семейного счастья и вечной молодости. Ну точно ты что-то такое знаешь, это же очевидно! Будь самой счастливой, самой любимой! Желаю тебе гармонии, благополучия и вдохновения!»

Ранее Натали раскрыла журналистам секрет своего очарования. По мнению звезды, внутреннюю силу ей подарили дети, а у нее их трое. Напомним, певица вышла замуж еще в самом начале своей музыкальной карьеры — в 1991 году. Избранником девушки стал Александр Рудин, который был одним из инициаторов первых записей ее песен в студии Дзержинска. С тех пор пара хранит крепкий брак, в котором родились трое сыновей.