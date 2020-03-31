«Заняться воспитанием»: специалист по дрессировке собак дала совет Гуфу

Руководитель дрессировочного центра dog007 Елена Панкова оценила, смог ли рэпер Гуф предотвратить жестокую схватку между своей овчаркой и двумя ретриверами. Исполнитель лично поделился с подписчиками заслугами своего питомца и тут же получил массу гневных откликов в ответ. При этом осуждают звезду не только в Сети.

Эксперт в области дрессировки животных уверена, что в ситуации виноваты обе стороны, но зачинщиком ситуации все же является Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа).

Примерно 20 минут он наблюдал, как его овчарка нападала на ретриверов, гулявших без поводка и без сопровождения владельцев. Иногда за кадром слышался подбадривающий голос рэпера. Исполнитель полностью одобрял действия питомца, а когда появились владельцы ретриверов, отчитал их, что собаки без намордников.

«В ситуации виноваты обе стороны. Хозяин овчарки не смог справиться со своей собакой, а владельцы ретриверов допустили, что животные оказались на улице без присмотра», — отметила эксперт 5-vt.ru.

Панкова все же настаивает, что рэпер имел возможность предотвратить конфликтную ситуацию. Он мог бы удержать своего питомца и не подпускать его к ретриверам.

«Овчарки сейчас очень возбудимы, у них эта степень активности очень высокая. Я бы не сказала, что в начале видео это была какая-то агрессия у овчарки. Это было возбуждение, это был интерес. Возможность удержать ее имелась», — подчеркнула Панкова.

Что касается других владельцев, то к ним тоже есть претензии. Нельзя отпускать животное во время прогулки. Собаку без поводка и без сопровождения хозяина поджидают опасности, что и произошло в данной ситуации.

В завершение беседы эксперт посоветовала Гуфу заняться воспитанием своего питомца, чтобы подобных ситуаций не повторялось. Что касается ретриверов, то для них случившееся — большой стресс, но о произошедшем собаки забудут довольно скоро, так как это очень позитивная порода.

Ранее Айза Анохина встала на сторону экс-супруга и заявила, что Гуф спокойно наблюдал за схваткой собак потому, что страдает «многочисленными психическими болезнями», пишет сайт Актуальные новости.