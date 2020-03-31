«Пчела»: Семенович похвасталась своей хозяйственностью на самоизоляции

В период, когда все отечественные селебритис ищут, чем бы себя еще развлечь в изоляции, Анна Семенович продолжает хлопотать по хозяйству. Популярная артистка в личном микроблоге в социальной сети Инстаграм регулярно делится с читателями новостями из жизни. И на этот раз Семенович поделилась списком дел, которые уже успела выполнить на изоляции:

«Вчера сделала генеральную уборку в квартире, все перестирала, перегладила, еду приготовила, все продезинфицировала, як пчела. Сегодня буду готовить борщ», — перечислила певица.

Звезда призналась: своих близких не допускает до приготовления пищи, всегда это делает сама. Она попросила подписчиц-хозяюшек поделиться кулинарными идеями, чтобы потом воплотить их на своей кухне.

Певица, очевидно, уже смирилась с заточением. Однако еще несколько дней назад она признавалась, что ей хочется уже спокойно «гулять по улицам, обниматься и целоваться при встрече, ходить на любимую работу, спокойно пить капучино в кафешке».