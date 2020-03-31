«Мой ежедневный look»: Бородина показала, как выглядит в период карантина

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина находится на карантине после поездки в Куршевель, где с размахом отмечала свой день рождения. Звезда Инстаграма в личном микроблоге показала, как выглядит теперь ее образ каждый день: полотенце на голове, патчи под глазами и белый домашний халат.

«Мой ежедневный look! Теперь меняю один халатик на другой! И, знаете, мне даже это нравится уже, нашла ежедневные ритуалы новые», — призналась звезда.

Бородина напомнила поклонникам, что ее изоляция от внешнего мира продолжается уже четвертую неделю — именно столько времени прошло с момента возвращения ведущей из Франции. Светская львица призвала читателей последовать ее примеру — не покидать свой дом, чтобы не распространить заразу:

«Не ездите по стране, даже в свой родной город, на это время. Не развозите заразу, позаботьтесь о пожилых родственниках своих», — попросила Бородина.

Напомним, на 31 марта в нашей стране зафиксировано 2337 случаев заболевания коронавирусом. Это на 500 больше, чем в предыдущие сутки.