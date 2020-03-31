«Без Оксаны ты — никто»: Джигану устроили травлю в Сети после объявления о разводе

Поклонники Оксаны Самойловой устроили Джигану травлю после объявления о разводе. Напомним, модель объявила о том, что намерена официально расторгнуть брак с музыкантом после 10 лет совместной жизни. Оксана призналась, что до последнего верила мужу, но тот не оправдал ее надежд. Сильнее всего Самойлова переживает за дочерей, особенно за старшую Ариэлу: у той в глазах читается страх, когда она находится рядом с отцом.

Заявление Оксаны повергло многих в шоковое состояние. Люди поспешили заглянуть в Instagram многодетного отца, чтобы в жесткой форме призвать его к ответу. Некоторые фолловеры в буквальном смысле опускались до оскорблений. «Доигрался?», «Семью профукал, алло!», «Отписываюсь», «Без Оксаны ты – никто», «Господи, каким нужно быть идиотом, чтобы потерять жену и детей», «Просыпайся, жена от тебя уходит!! Сделай что-нибудь!», «Давайте массово жаловаться на аккаунт Джигана, чтобы он перестал писать здесь чушь», «Мы, конечно, знали все о тебе, но чтобы до такой степени», — высказывались они.

Отметим, что сам Джиган, судя по всему, не знает о том, что Оксана приняла решение о разводе. Рэпер до сих пор не обратился к жене с извинениями, предпочитая отмалчиваться.