«Пожалуйста, держись»: Бузова и Кожевникова поддержали объявившую о разводе Самойлову

Оксана Самойлова и Джиган в феврале стали родителями в четвертый раз. Рождение долгожданного сына Давида, казалось, должно сплотить семью. Однако спустя несколько недель рэпер попал в рехаб. Что произошло в злополучный вечер, неизвестно, но после этого Самойлова перестала общаться с возлюбленным и публиковать с ним фото. Когда семья вернулась из Майами, то даже во время карантина девушка избегала любых разговоров, касающихся супруга.

На днях Оксана намекнула, что готовится к разводу. Она в очередной раз подчеркнула, что дети ни в чем не виноваты. А 31 марта модель решилась объявить, что разводится с Джиганом. Она дала понять, что все 10 лет их отношения были далеко не идеальны. Более того, девушка намекнула, что рэпер ей изменял. «Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, это его ответственность», — отметила Самойлова. Она подчеркнула, что теперь должна быть сильной, так как теперь сама будет заботиться о четверых детях.

Поклонники были шокированы произошедшим, но поддержали многодетную маму. Выразили свою поддержку и звезды. Одной из первых написала теплые слова Ольга Бузова, которая в свое время тоже пережила тяжелый развод с Дмитрием Тарасовым.

«Девочка наша, пожалуйста держись. Просто знай, что все будет хорошо. Дай Бог вам сил пережить все это… очень, очень грустно, особенно сейчас … в такое время», — написала она.

Присоединилась к ней Мария Кожевникова, которая воспитывает троих детей и знает, как это непросто.

«Понятно, что никакие слова поддержки не смогут облегчить боль, разочарование, обманутую веру… Но Бог наделил каждую мамочку огромной силой, он ей дал ангелов, благодаря которым у каждой матери есть крылья! Все в ваших руках», — отметила актриса.

Однако уже очевидно, что развод супругов затянется. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество. Ко всему прочему, из-за карантина председатель правительства России Михаил Мишустин временно приостановить регистрацию браков и разводов в РФ.