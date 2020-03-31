«Юная модница»: мама Тимати запечатлела внучку в объемном пуховике на прогулке

Тимати не так давно стал отцом во второй раз. Возлюбленная Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Пара теперь каждую свободную минуту уделять малышу, хотя артист иногда уезжает за границу, чтобы отдохнуть и решить некоторые рабочие вопросы. От прошлых отношений у звезды подрастает дочь Алиса. Девочке недавно исполнилось шесть лет. Папа поздравил ее с радостным событием, но в гости не пришел из-за карантина.

Мама малышки Алена Шишкова старается каждую свободную минуту уделять наследнице, но помогает ей воспитывать ребенка Симона Юнусова, мама Тимати. Женщина свой аккаунт в соцсети Instagram посвятила внучке. На днях она показала, что юная наследница делает на карантине. Алиса нашла способ подышать свежим воздухом. Она облачилась в объемный серебристый пуховик, черную шапку с принтом и отправилась гулять на балкон.

«Смотрю на всякие пробки. Да, гуляю», — заявила девочка в ответ на вопросы бабушки. Потом она села на стул и стала читать книжку.

«Вчера была хорошая погода, и мы гуляли, а сегодня, с началом карантина, природа сжалилась и выключила солнце. Мы начали онлайн-обучение.Всем здоровья и продуктивной недели!» — написала Симона.

Поклонники восхитились дочкой Тимати. Многие отметили, что соблюдать карантин очень важно в такой непростой период. Также подписчики оценили повседневный образ Алисы. «Прекрасная идея погулять на балконе», «Молодцы! Важно оставаться дома», «Очень активная, видно, столько энергии, у меня такая же дочка», «Юная модница», «Она вся в маму, красотка», — прокомментировали пост подписчики.