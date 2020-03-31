«Ты же отец»: Ольга Орлова возмутилась натравившим собаку Гуфом

Ведущая «Дома-2» заявила, что мир нужно спасать от таких, как рэпер.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова возмутилась поступком рэпера Гуфа, который натравил на чужую собаку своего домашнего питомца, а затем заснял драку в Instagram. В личном микроблоге певица, которая известна своей активной позицией в отношении животных, призвала Долматова извиниться перед хозяевами пострадавшей собаки, «если в нем имеется хоть капля человечности». Орлова призналась, что не смогла досмотреть видео инцидента до конца, потому что ей было больно видеть мучения животных.

Ольга поспешила узнать у Гуфа, что именно произошло в его жизни, что он позволил себе поступать подобным образом. По уверениям знаменитости, мир нужно спасать от таких жестоких людей, как Долматов.

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«Взрослый, известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш?! Что было в твоей жизни, что заставило тебя стать таким?! Может, тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец!», — эмоционально высказалась она.

Со своей стороны Орлова пообещала хозяевам пострадавшего лабрадора финансовую и юридическую помощь. Телеведущая уверена: подобная выходка исполнителя точно не останется безнаказанной.