«Похож на Гремлина»: Светлана Бондарчук позабавила снимком кота инопланетной внешности

На фотографии 51-летней модели уместились сразу все ее домашние четвероногие друзья – две собаки и кот.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, модель Светлана Бондарчук в личном микроблоге в Instagram показала своих домашних питомцев – двух лабрадудлей Фанни и Пеппи и одного кота породы девон-рекс Барса. Четвероногие друзья забавно расположились на подоконнике и позировали для фото и видео своей хозяйке. При этом выражение мордашки кота Барсика невероятно позабавило многих подписчиков Бондарчук:

«Злая кошка», «Кот огонь!», «Кошка прикольная», «На этих фото Барс похож на Гремлина!», «Киса отпад. Учитель Йода в детстве. Потрясающее лицо!», «Кот крутой! Так смотрит, инопланетное существо!», «Какой кот ржачный!» — написали некоторые из поклонников.

Кот Барсик породы девон-рекс появился у Бондарчук две недели назад и уже стал любимцем всех четвероногих домочадцев Светланы. В аккаунте у звезды можно обнаружить видео, как Фанни, например, вылизывала кота. У модели подписчики регулярно интересуются, дружат ли кошка и собаки между собой, на что хозяйка отвечает утвердительно. Что, собственно, и видно из новой публикации.

Кстати, на снимке — не все питомцы Бондарчук, а лишь домашние. На приусадебном участке модели проживает еще несколько песиков — Светлана отличалась большой любовью к четвероногим еще со времен брака с Федором Бондарчуком.