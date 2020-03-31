«Их не усадить»: посвежевший Валентин Юдашкин показал, как проводит время с внуками

В семье Валентина Юдашкина недавно произошло радостное событие. Младшему внуку Аркадию исполнилось два года. Устраивать шумный праздник близкие не стали, но устроили семейное застолье с домашним тортом.

На снимках можно было увидеть маму малыша Галину, бабушку Марину и брата Анатолия. А вот сам маэстро предпочитал не фотографироваться. Но так как вся семья теперь находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, накануне кутюрье снялся с близкими в домашней обстановке.

Юдашкин решил вести рубрику, в котором показывает архивные фото и рассказывает интересные истории. На этот раз он собрал внуков, жену и дочку, чтобы показать им редкое фото маленькой Галины. Маэстро уверен, что его внуки очень похожи на свою маму. Во время записи ролика Валентин стоял у дивана, наблюдая за Аркадием и Анатолием, которые не могли усидеть на одном месте.

«Мы сегодня собрались наконец-то все вместе. Их не усадить, они очень активные. У них и книжки и игрушки. Но как обычно мы покажем вам лишь одну фотографию, чтобы показать, как они похожи на свою маму», — сказал Юдашкин.

После этого его супруга продемонстрировала снимок, на котором их дочь запечатлена маленькой. Она также прочитала малышам сказку «Мойдодыр».

Многие поклонники были рады увидеть Валентина. Они отметили, что 56-летний модельер выглядит посвежешим. «Очень хорошая милая семья — Галочка молодец родила таких замечательных мальчишек», «Младший очень на деда похож», «Какие классные», «Юдашкин так хорошо выглядит», — прокомментировали пост подписчики.