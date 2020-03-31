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«Вот это энергия»: Подкаминская зажигательно станцевала с маленьким сыном

Актриса родила третьего ребенка в феврале.

«Вот это энергия»: Подкаминская зажигательно станцевала с маленьким сыном
Елена Подкаминская. Фото: Global look press.

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская в третий раз стала мамой 21 февраля этого года. Она воспитывает 10 летнюю Полину, рожденную в браке с Александром Пляцевым, и 2-летнюю Еву, которая появилась в нынешних отношениях звезды с Денисом Гущиным. Зимой звездное семейство пополнилось мальчиком Сашей.

К удивлению многих, 40-летняя актриса очень быстро пришла в форму. И уже спустя месяц продемонстрировала бодрость духа в личном блоге, зажигательно станцевав перед камерой.

«Вот это в вас энергия бьет. У меня тоже ребенок грудничок, так я готова у любого косяка спать прислонившись. Так устаю….», «Божественна!», «Сегодня с утра так же сделала, бодрит!», «Жизнеутверждающее видео!» — отреагировали на танец поклонники звезды.

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