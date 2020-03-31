«Как на маму похожа»: Федорова без макияжа и укладки сделала селфи с подросшей дочерью

Телеведущая находится на самоизоляции со своей семьей.

Оксана Федорова в свое время завоевала титул «Мисс Вселенная». Теперь она является ведущей телепередач и различных концертов. Некоторое время назад девушка еще и стала петь. Многие поклонники были восхищены вокальными данными русской красавицы. Но теперь, как и большинство артистов, Оксана находится на домашнем карантине со своей семьей. Девушка только рада тому, что может уделить больше времени детям.

Федорова со своим мужем Андреем Бородиным воспитывает восьмилетнего сына Федора и шестилетнюю дочь Елизавету. Обычно телеведущая редко делится семейными кадрами. Она любит публиковать фото с мероприятий, на которых блистает в роскошных платьях. Но, сидя на карантине, девушка порадовала поклонников селфи с подросшей наследницей. В кадре Оксана позирует без макияжа и укладки вместе с дочкой.

«На карантине объятия крепче, слова осмысленнее, душа добрее. Нет, мы не с вирусом встретились, а с самими собой», — написала звезда.

Поклонники были рады увидеть модель в домашней обстановке. Многие отметили, что Лиза растет копией своей мамы.

«Доченька-красавица», «Как на маму похожа, улыбка очаровательная», «Хорошенькие какие, всего самого наилучшего», «Как приятно побыть с семьей», «Дивные девочки», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, в интервью порталу Teleprogramma.pro Федорова рассказывала, как ее известность влияет на детей. Она призналась, что Федор и Лиза растут как обычные дети.