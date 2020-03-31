«Под защитой папы»: Пронин совершил ночную вылазку с трехмесячным сыном

Недавно ставший отцом актер Евгений Пронин (снимался в «Московских тайнах», «Заставе Жилина») решил провести карантин вместе с семьей на юге и уехал в Сочи.

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Далеко не все отнеслись к этому с восторгом, особенно жители Краснодарского края. В Сети к нему обратились люди с претензией: «А мэр Сочи так просил не приезжать пока туристов, особенно из Москвы. Ну как вот людям объяснять?»

Однако у молодого отца своя правда.

«Успокойтесь! Нет массового заезда из Москвы, как приезжали-уезжали, так и осталось! А вот то, что дети олигархов возвращаются из Европы и не сидят на карантине, сюда стоит обратить внимание!» — ответил он.

Чтобы защитить трехмесячного малыша Гарри от заражения и в то же время не лишить его целительного морского воздуха, Пронин решил выходить с ним из дома по ночам. Кадром одной из таких вылазок артист поделился в личном блоге.