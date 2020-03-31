«Твои карантинщики»: дочь Винокура поделилась редкими фото с отцом в честь его 72-летия

Владимир Винокур находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Так как последние недели он часто посещал людные места, то на днях артист сдал анализ на коронавирус. К счастью, юморист оказался здоров. Со спокойной душой 31 марта руководитель Государственного театра пародий отметил 72-летие. Правда, он впервые это сделала в условиях карантина. В соцсети его поспешила поздравить взрослая дочь — Анастасия Винокур.

Балерина поделилась редкими семейными фото с именинником. На некоторых артист позирует с женой Тамарой, на других — со своим внуком Федором.

«Дорогой наш деда Вова, папа Вовкен. Это, наверное, самый необычный твой день рождения! В карантине мы еще ничего не справляли! Поздравляем тебя! И я знаю, как ты любишь посиделки со своими друзьями, как сейчас для тебя непривычно быть без общения с твоей любимой публикой! Желаю тебе в скором будущем снова воссоединиться с твоими дорогими зрителями и радовать их новыми и старыми шутками и песнями! Но сейчас самое главное просто будь здоров и живи долго, до 120, все остальное подождет! Mazel Tov!! Мы тебя очень любим, твои карантинщики Тата, Настя, Федя и Марни», — написала Анастасия.

К теплым словам присоединились и многочисленные коллеги Винокура.

«С днем рождения дорогого Натаныча! Привет ему большой!» — пожелал Игорь Николаев.

«Присоединяюсь ко всем пожеланиям в день рождения потрясающего артиста и великолепного человека и друга», — отметился Николай Басков.

Напомним, что дочь Винокура является артисткой Большого театра. Она состояла в браке с продюсером Григорием Матвеевичевым, но год назад стало известно, что они расстались. Владимир Натанович любит наследницу и внука и часто проводит с ними время.