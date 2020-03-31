Звезда сериала «Офис» создал новое шоу на YouTube

Все больше звезд шоу-бизнеса начинают открывать в себе таланты YouTube-блогеров и стримеров, ну а чем же еще заняться на самоизоляции? Так, звезда сериала «Офис», режиссер и актер Джон Красински запустил на видеосервисе свой любительский проект, который назвал «Немного хороших новостей с Джоном Красински».

Эта передача посвящена исключительно хорошим новостям, хотя некоторые из них все же связаны с эпидемией коронавируса.

Первый выпуск нового шоу идет всего 15 минут, в нем актер коротко рассказал обо всем позитивном, что сумел найти в Сети, а также немного пообщался со своим бывшим шефом из сериала «Офис» актером Стивом Кареллом.

Коллеги пообщались с помощью видеосвязи и обсудили забавные моменты из своей жизни, например Красински в начале своей карьеры работал официантом и даже мечтать не мог о той славе, которая на него обрушится после «Офиса».

Начиная с 29 марта первый выпуск шоу «Немного хороших новостей с Джоном Красински» собрал более 7 миллионов просмотров на YouTube.