«Не навязываю свое мнение»: Максим Фадеев защищает свою версию о происхождении пандемии

Знаменитый продюсер уверен, что инфекция послана Всевышним, и ответил хейтерам на свое раннее заявление.

По следам своей предыдущей публикации в «Инстаграме» продюсер и исполнитель Максим Фадеев поспешил объяснить подписчикам и хейтерам, что он по-прежнему придерживается мнения о том, что пандемия коронавируса — это кара Всевышнего. Он записал видео, где поделился своим мнением.

«Я действительно считаю, что это вмешательство третьих сил. Одной маленькой бактерией Всевышний весь мир поставил на колени», — записал на видео свои мысли музыкант. И подчеркнул: «Я не навязываю свое мнение, я просто его высказываю».

По мнению Фадеева, сила тех, кто до пандемии ею кичился, сейчас не дает никакого преимущества. Коронавирус действительно не выбирает жертв, ему подвержены и богатые, и бедные, и простые, и знаменитые люди. Об этом говорила и американская поп-исполнительница Мадонна, называя вирус «великим уравнителем».

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта. На 31 марта число заболевших COVID-19 во всем мире составляет 787 тысяч человек. В России этот показатель приближается к двум тысячам зараженных.