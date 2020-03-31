Умер сценарист «Покровских ворот» Леонид Зорин

Драматург скончался в возрасте 96 лет.

Во вторник, 31 марта, стало известно о смерти сценариста и драматурга Леонида Зорина.

О кончине Зорина сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. На момент ухода драматургу было 96 лет. О причине смерти пока ничего не сообщается.

Напомним, Леонид Зорин был настоящим мастером своего дела и за недолгую жизнь сумел создать более пятидесяти пьес, среди которых и такие знаменитые, как «Царская охота», «Варшавская мелодия» и «Покровские ворота».

О дате и месте прощания со сценаристом будет известно позднее.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного актера Джона Каллахана, звезды «Санта-Барбары», а также известный кантри-исполнитель Джо Диффи умер от коронавируса.