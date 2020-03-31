«Ох, потеряли дар речи»: 38-летняя Макеева блеснула ягодицами вслед за Нюшей

38-летняя Анастасия Макеева на самоизоляции разобрала архивы. Так знаменитость обнаружила один из летних снимков. В кадре экс-возлюбленная композитора Глеба Матвейчука предстала практически полностью обнаженной, похваставшись идеальной фигурой: точеной талией, стройными длинными ногами и отсутствием целлюлита.

Актриса взволновала подписчиков в Instagram провокационным снимком. Перед объективом фотокамеры Макеева позировала без верха от купальника, повернувшись к автору снимка спиной.

Анастасия блеснула ягодицами, не оставив равнодушными представителей сильного пола. Знаменитость удостоилась похвалы верных почитателей, которые были впечатлены формами Макеевой.

«Единении природы и женского тела», «Какая красота!», «Ох, потеряли дар речи», «Анастасия, ну зачем вы так с нами! Просто зависть», «На этом фото прекрасно все: вы, ваша фигура и пейзаж», «Чистое искусство: не вижу здесь ничего пошлого! Просто красивая женщина. Такими видами хочется любоваться», — обратилась к актрисе ее верные почитатели.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее соблазнительные изгибы звездного тела в кадре демонстрировала и возлюбленная Игоря Сивова. Певица Нюша блеснула эффектной фигурой в откровенном боди, вызвав неоднозначную реакцию фанатов. Пока одни хвалили артистку за смелость, другие посчитали, что молодой маме не пристало делиться провокационными снимками.