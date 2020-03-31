В США умер актер из сериала «Санта-Барбара»

В США скончался известный актер Джон Каллахан. Как сообщает интернет-портал Variety, причиной внезапной смерти стал инсульт.

На момент смерти артисту было 66 лет. А печальные новости сообщила его бывшая супруга Ева ЛаРю. Напомним, Каллахан, как и его бывшая жена, был звездой сериала «Санта-Барбара», в котором исполнил запоминающуюся роль Эдмунда Грея.

Ева написала трогательный пост в своем личном аккаунте в Instagram, в котором постаралась выразить всю свою любовь и тоску о внезапно покинувшем ее друге. ЛаРю отметила, что ее сердце буквально разбито, а также поблагодарила Джона за все тепло и любовь, которые он принес миру.

Актер Джон Каллахан снялся в таких проектах, как «Санта-Барбара», «Отчаянные домохозяйки» и многих других.

Напомним, в минувшее воскресенье, 29 марта скончался советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Он умер у себя дома в Москве в возрасте 96 лет, а немного ранее, 26 марта, стало известно о внезапной кончине актера озвучания Сергея Смирнова.