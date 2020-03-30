«Что это за прическа?»: Ким Кардашян удивилась собственному стилю на старом фото

Хотя для подписчиков очевидно - она копировала свою мать.

Американская телезвезда Ким Кардашян выложила в Instagram архивное фото времен колледжа. На снимке ее обнимает подруга Эллисон. Участница реалити пишет, что эта фотокарточка развесилила ее от души.

«У меня так много вопросов. Что это за прическа? Это бирюзовый лайнер?» — иронично комментирует Кимберли.

Впрочем, у подписчиков 39-летней звезды нашелся ответ, как минимум, на один вопрос. Многие пишут, что на этом снимке девушка копирует стиль своей матери — светской львицы Крис Дженнер.

И правда, если посмотреть на фото последней, то становится понятно, почему у Кардашян такой вид — это же вылитая Дженнер. Многие поклонники, кстати, удивились, что звезда ходила колледж. В ее распространенной в Сети биографии написано только про католическую школу для девочек.

Напомним, ранее Ким публиковала и другие свои архивные фото, в том числе детское и подростковое. Из школьного периода на ее страничке в Instagram тоже есть снимок.