«Им всегда мало внимания мамы»: Жасмин рассказала о жизни своих детей от разных браков

Певица Жасмин в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей. У звезды от первого брака сын Михаил, которому сейчас 22 года. От молдавского бизнесмена Илана Шора она родила дочь Маргариту, которой восемь лет, и сына Мирона. Ему в этом году исполнится четыре года.

«У Миши есть девушка. Он меня с ней уже познакомил, но они не живут вместе. Я не вмешиваюсь, если честно, в его отношения. Считаю, что мужчина должен быть ответственным и самостоятельным». Жасмин

Все свободное время она уделяет детям от второго супруга.

«Им всегда мало внимания мамы. Рите говорю, что выйду на часик по делам и снова вернусь. Она с Мироном делает какой-то спектакль. Также они устраивают дома выставки. Мирон себя называет Мирон Малевич. Маргарита все время занимается. У нее нет ни одной свободной минуты. Ходит в частную школу. У нас ни одного пропуска», — заметила звезда.

Также Жасмин призналась, что в последнее время стала баловать своих родных разными блюдами.