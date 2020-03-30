«Вот это райская птица!»: Татьяна Навка в велосипедках и без макияжа впечатлила растяжкой

Татьяна Навка обычно много путешествует. За последние месяцы она успела отдохнуть на Мальдивах и покататься на лыжах в Сочи. Теперь фигуристка вынуждена находиться на карантине из-за пандемии коронавируса. Спортсменка находит положительные стороны в самоизоляции.

Она общается с близкими и много времени уделяет дочкам. Ее младшая наследница Надежда дистанционно учит французский язык и готовит вместе с мамой. Приехала погостить у чемпионки ее старшая наследница Лиза Пескова.

Уикенд Навка провела у плиты. Вместе с дочками и своей мамой Раисой Анатольевной она приготовила борщ. Во время карантина фигуристка без стеснения позирует в трениках и без макияжа. Также она устраивает домашние тренировки. На новых снимках спортсменка предстала в велосипедках и мятной футболке. Она сделала шпагат стоя, закинув ногу за голову. Татьяна позировала без грамма косметики.

«Пока есть время, совершенствуем баланс и гармонию! Тренируемся, дорогие мои, тренируемся! Карантин закончится, а лето скоро! Поза в йоге называется «Райская птица»!» — написала фигуристка.

Поклонники были впечатлены растяжкой девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Ничего себе райская птичка», «Вы просто само совершенство», «Я так не смогу», «Наконец-то не Волочкова, а Навка! Татьяна молодец!», «Вот это райская птица», «Такая хорошенькая даже без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.