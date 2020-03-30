«Просится назад»: 89-летний Иван Краско не готов принять обратно 29-летнюю бывшую жену

Экс-супруга Заслуженного артиста России Ивана Краско, Наталья Шевель спустя почти два года предприняла попытку вернуться к бывшему мужу. Об этом рассказал сам актер.

Супруги развелись в 2018 году, спустя три года брака, и экс-возлюбленная уехала за новым счастьем – в Израиле, по словам Ивана Ивановича, ее ждал мужчина. Однако, что-то пошло не так, и Шевель оказалась в Прибалтике, где вынуждена была перебиваться случайными заработками, оставшись без денег. Она позвонила артисту сама и попросила забрать ее.

«Мой директор Вячеслав Смородинов связался с нашей иностранкой в социальных сетях», — приводит слова известного актера портал Собеседник.ru. «Передала мне письмо, в котором просится назад, мол все осознала, прими меня назад Иван, буду тебе верной. По словам Славы, она готова быть при мне сиделкой. Зачем мне сиделка, скажите, пожалуйста», — высказался артист.

Известно, что принимать назад бывшую молодую жену 89-летний артист не намерен. Сам он чувствует себя прекрасно и находится в ожидании репетиций, которые пришлось прервать из-за карантина.

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Кстати, сам актер против того, чтобы бывшая носила его фамилию. Сейчас девушка находится в родном городе артиста, Санкт-Петербурге – по просьбе Краско ее приютил директор актера.