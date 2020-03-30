Зима в марте: невестка Орбакайте прогулялась по заснеженному дачному саду

За несколько часов до этого Алена Краснова наводила порядок на придомовом участке.

После того, как 23-летняя Алена Краснова похозяйничала на придомовом участке, девушке пришлось укрыться в особняке из-за снегопада. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса присматривает за бывшей дачей именитой бабушки. В этом возлюбленному помогает его супруга.

В первой половине дня невестка Кристины Орбакайте вышла в сад с секаторами для того, чтобы обрезать веточки кустарников. Пока Татьяна Навка, Устинья Малинина, Екатерина Стриженова, Анастасия Шубская, Алена Водонаева и другие знаменитости совершенствуются в кулинарии, супруга солиста группы Multiverse на карантине увлеклась садоводством.

После снегопада Алена прогулялась по саду, поделившись в Stories отчетными кадрами. Вместе с 28-летним Никитой Пресняковым модель уехала на бывшую дачу Пугачевой. Краснова находится на самоизоляции за городом на Истре.

Ранее супруга музыканта сообщала о том, что ближайшие две недели она намерена выходить на пробежки. Примечательно, что для этого девушка выбирает вторую половину дня, когда улицы их дачного поселка пустеют.