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Зима в марте: невестка Орбакайте прогулялась по заснеженному дачному саду

За несколько часов до этого Алена Краснова наводила порядок на придомовом участке.

Зима в марте: невестка Орбакайте прогулялась по заснеженному дачному саду
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Globallookpress.com)

После того, как 23-летняя Алена Краснова похозяйничала на придомовом участке, девушке пришлось укрыться в особняке из-за снегопада. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса присматривает за бывшей дачей именитой бабушки. В этом возлюбленному помогает его супруга.

В первой половине дня невестка Кристины Орбакайте вышла в сад с секаторами для того, чтобы обрезать веточки кустарников. Пока Татьяна Навка, Устинья Малинина, Екатерина Стриженова, Анастасия Шубская, Алена Водонаева и другие знаменитости совершенствуются в кулинарии, супруга солиста группы Multiverse на карантине увлеклась садоводством.

Внук Примадонны Никита Пресняков увез супругу на дачу
Алена Краснова прогулялась по заснеженному саду на бывшей даче Примадонны на Истре. Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

После снегопада Алена прогулялась по саду, поделившись в Stories отчетными кадрами. Вместе с 28-летним Никитой Пресняковым модель уехала на бывшую дачу Пугачевой. Краснова находится на самоизоляции за городом на Истре.

Внук Примадонны Никита Пресняков увез супругу на дачу
Никита Пресняков на карантине увез супругу за город. Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

Ранее супруга музыканта сообщала о том, что ближайшие две недели она намерена выходить на пробежки. Примечательно, что для этого девушка выбирает вторую половину дня, когда улицы их дачного поселка пустеют.

Тэги

Алена КрасноваАлла Пугачеваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
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