Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова рассказала, как проводит медовый месяц на карантине

Таисия Вилкова многим запомнилась по роли Васи Бобылкиной из сериала «Деффчонки». Также она снималась в картине «Гоголь. Вий» с Александром Петровым. Девушка успешно играет в театре, а недавно она устроила свою личную жизнь.

23-летняя актриса вышла замуж в разгар пандемии коронавируса. Ее избранником стал 32-летний режиссер и актер из Санкт-Петербурга Семен Серзин. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов.

Так как в Москве был объявлены специальные меры, влюбленным пришлось передвигаться в медицинских масках. Они снимали их только во время фотосессии, чтобы получить красивые снимки на память.

Таисия облачилась в длинное белое платье с кружевом в ретро-стиле от Александра Терехова, а жених предстал в лаконичном смокинге и рубашке. Пара выглядела счастливой, несмотря на необычные условия. А спустя несколько дней Вилкова опубликовала снимки со свадьбы и рассказала, как проходит ее медовый месяц.

«Карантин был прерван на пару часов, но теперь все на своих местах — медовая самоизоляция. Мы волевым решением отказались от какого-либо празднования, даже маленького — волнительно было в первую очередь за родителей и других взрослых родственников. Берегите себя и близких», — написала актриса.

Молодожены остались в Москве. Они наслаждаются временем, которое могут провести вдвоем. Свадьбу они планировали давно, поэтому решили не отменять радостное событие из-за неожиданного карантина. Поклонники поздравили влюбленных и восхитились нежным нарядом невесты.