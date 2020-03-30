«Я для тебя»: Яковлева поддержала взрослого сына в непростой для него период

59-летняя актриса Елена Яковлева публично поддержала взрослого сына в непростой для него период. Буквально 10 дней назад Денис Шальных расстался с невестой: отношения распались буквально спустя несколько месяцев. Ранее молодой человек достаточно редко, но все уже упоминал Анастасию. Он подмечал, что его возлюбленная — самая лучшая, и хвастался фотографиями пассии на заставке телефона.

Судя по всему, карьера не помогает Денису справиться с переживаниями от потери девушки. На помощь сыну поспешила звездная мама. Яковлева обнародовала трогательный пост, в котором отметила: она всегда рядом с сыном и благодарна ему за то, что он у нее есть.

«Мой единственный, мой любимый, мой прекрасный сын, спасибо, что ты есть у меня! Я всегда вместе с тобой! Пусть тебе будет интересно и радостно жить и пусть у тебя все задуманное получается! Пусть твоя жизнь будет такой, как ты себе ее намечал! Я рядом и я для тебя», — написала знаменитость и приложила снимок крепких объятий с Денисом.

Комментаторы поспешили присоединиться к правильному посылу Яковлевой. Они заявили, что нет ничего сильнее материнской любви. «Хочется расплакаться от ваших слов! Обнимайте его крепче!», «Душевные слова матери к сыну», «Это, наверное, самые теплые напутствия, которые может дать мать сыну», — озвучивали мысли они.