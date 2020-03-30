«Даже купила костюмчик»: Асмус возбуждает Харламова в образе медсестры

Актриса Кристина Асмус откровенно призналась, что ее супруга — комика Гарика Харламова — возбуждает образ медсестры. Напомним, знаменитости познакомились в период, когда юморист еще был женат. Тогда Асмус снималась в сериале «Интерны» — именно роль Вари Черноус впоследствии и принесла актрисе большую популярность и породила множество перспективных предложений от режиссеров.

В интервью для People Talk Асмус призналась — образ медсестры настолько плотно вошел в мысли Харламова, что она даже прикупила соответствующий костюм. Однако за все время его существования халат она ни разу не надела.

«Я хорошо отношусь к ролевым играм, но не практикую их. Как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», — улыбнулась она.

Стоит отметить, что с момента завершения «Интернов» прошел не один год, но многие зрители продолжают ассоциировать Кристину с ролью Вари. В Instagram актрисы нередко наведываются фолловеры, которые обращаются к девушке по имени ее героини, а также спрашивают, когда ждать нового сезона всеми любимого сериала.