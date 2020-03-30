«Было страшно упасть»: Лена Катина рассказала о своем костюме Паука в шоу «Маска»

Накануне одним участником шоу «Маска» стало меньше. Жюри, выбирая между Тучей и Пауком, решило снять маску с «животного». Причем большинство звездных судей верно назвали имя персоны, которая пряталась под маской. Пауком оказалась экс-«татушка» Лена Катина. 35-летняя исполнительница призналась: как и большинству участников, ей выступления в костюме давались нелегко.

«Свобода движений была сильно ограничена. Во-первых, у меня была длинная юбка, на которую я постоянно наступала, было страшно упасть на сцене и испортить номер. Во-вторых, эта тяжелая шапка: в ней боковое зрение отсутствует полностью», — рассказала Лена Катина порталу StarHit.

При этом звезда убеждена, что именно ее костюм был самым красивым из всех представленных на шоу. И в то же время певица очень рада, что теперь ей не придется снова его надевать – от тяжелой шапки у нее на носу даже образовался синяк.

Катина раскрыла еще одну тайну шоу: ей на старте конкурса был предложен выбор между двумя масками – бабочкой и пауком. Выбор альтер-эго Катиной телезрители оценили.