«Наша наивность только подпитывает ее»: Водонаева высказалась о панике вокруг коронавируса

С каждым днем число заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире продолжает расти. В России число заражений уже превысило 1800 случаев. Объявлен карантин, страны одна за другой закрывают свои границы, вводят санкции за нарушение изоляции.

Для психики большинства людей ситуация, которая разворачивается вокруг, – достаточно серьезное испытание. И немногие продолжают трезво оценивать происходящее. Появляются разного рода кривотолки, распространяется фейковая информация, кто-то сознательно «кошмарит» соотечественников.

Скандальный блогер и телеведущая Алена Водонаева призывает не реагировать на спам, который получают в мессенджерах и соцсетях пользователи Интернета.

«Мы же не хотим, чтобы паника пожирала нас изнутри? В культовом фильме Мэла Гибсона «Апокалипсис» об индейцах майя звучат хорошие слова: «Люди гниют изнутри от страха». Паника делает то же самое, а наша наивность только подпитывает ее», — написала Водонаева на портале 7дней.ru.

Водонаева признается: каждый истерический пост вызывает в ней мысли о людях, которые вынуждены и днем, и ночью заботиться о больных – медицинские работники, ученые, работающие над созданием вакцины. А также те, кто обеспечивает нормальный ход жизни – продавцы, провизоры, поставщики товаров.