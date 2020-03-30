Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач прибегла к пластической операции

Актриса, которая даже не красит волосы, поддерживая натуральную красоту, увеличила себе грудь.

Сериал «Великолепный век» полюбился российским зрителям, а многие актеры из турецкой картины даже стали примером красоты и женственности. Одни восхищаются Мерьем Узерли, а другие — ее коллегой Беррак Тюзюнатач. 35-летняя брюнетка обладает эффектной внешностью. Актриса и модель не раз признавалась, что поддерживает натуральную красоту. Она заявляла, что не красит волосы, а также не делает уколы ботулотоксина и другие косметические процедуры.

Однако на днях стало известно, что Беррак увеличила себе грудь. У нее никогда не было пышных форм, поэтому она прибегла к мамопластике. Актриса подчеркнула, что это единственная пластическая операция, к которой она прибегла. Девушка гордится своей природной красотой.

«Я даже не окрашиваю волосы. Также у меня на лице нет ни пластики, ни ботокса. Я, как и моя мама, за все натуральное», — отметила звезда сериала «Великолепный век».

Тюзюнатач подчеркнула, что не жалеет о сделанном. Она стремится к идеалу, как и многие другие женщины, пишет Rusturkey.com.

Отметим, что исполнительница роли Михринисы часто оказывается в центре скандалов. У девушки находили запрещенные вещества. По некоторым данным, ей пришлось пройти принудительное лечение.

Владимир Плахотин, пластический хирург, предупредил читателей Teleprogramma.pro о том, что операция на груди может иметь негативные последствия. Он рассказал, что в таких случаях нужно отнестись внимательно к выбору имплантов.

«Можно по незнанию согласиться на установку некачественных имплантов или имплантов „вчерашнего дня“, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Пластические хирурги в последнее время действительно часто сталкиваются с проблемой замены имплантов», — пояснил эксперт.

По его словам, импланты не вечны, поэтому спустя 10-15 лет могут начать протекать, что может навредить организму.

Внимание! Прежде чем согласиться на операцию, почитайте информацию об имплантах в интернете, поговорите с врачом. Будьте бдительны.

Справка Teleprogramma.pro

Владимир Плахотин – пластический хирург. Окончил 2-й Мед (РНИМУ им. Н.И. Пирогова). Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы — 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике № 220. Помимо пластической хирургии занимается аппаратной косметологией, инъекционными методиками и нитевым лифтингом и другими малоинвазивными процедурами. Имеет специализацию по косметологии и физиотерапии.