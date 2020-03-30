«Чуть поработал и спрятался»: Дмитрий Шепелев сообщил, что ему тревожно на карантине

Бывший ведущий шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев регулярно публикует новости из своей жизни в личном микроблоге в социальной сети. На этот раз знаменитый тележурналист сообщил подписчикам, что работать в условиях карантина ему очень тревожно.

«Чуть поработал и спрятался», — подписал снимок с рабочего места в сторис Шепелев.

При этом под аналогичным снимком в ленте своего Инстаграма Шепелев языком английского классика Джерома Клапки Джерома обрисовал синдром, с которым в настоящее время сталкивается не только он, но и наверняка большинство населения России, которые ищут у себя симптомы коронавируса – синдром студента-медика.

«Оставайтесь по возможности дома. Так гораздо спокойнее», — призвал своих фолловеров Шепелев.

На 30 марта количество заразившихся вирусом COVID-19 в России достигло 1839 человек. Эпидемия коронавируса охватила 35 регионов нашей страны. С 28 марта повсеместно стартовала неделя самоизоляции, которую объявил Владимир Путин.