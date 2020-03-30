«Вы просто повзрослели»: Яна Рудковская призналась в новом кулинарном пристрастии

Яна Рудковская регулярно демонстрирует своим подписчикам в микроблоге в Инстаграм, что у нее на завтрак на столе. На этот раз знаменитый продюсер удивила даже бывалых подписчиков: на ее блюде красовались колбаса и спаржевая капуста, то есть брокколи. Светская львица поспешила объяснить столь неожиданное для завтрака наполнение своей тарелки.

«Броколли сейчас вообще любимый продукт, чего я раньше его так не любила, а сейчас залетает только так», — подписала свой снимок звезда Инстаграма.

Некоторые из подписчиков согласились с неоднозначностью брокколи.

«Да, брокколи – очень странный предмет – в баночке детской это что-то неприятно пахнущее, а вот в свежем виде вкусно», «Тоже готовим брокколи, но только не на завтрак», «Брокколи, цветная капуста – это как в рекламе про оливки — в детстве все плевались, а выросли и все стали есть. Вы просто повзрослели», — написали особо понимающие фолловеры.

Кто-то из поклонников попросил делиться снимками не только завтраков, но и обедов. Однако натюрморты, на самом деле, лишь одно из увлечений звезды. Рудковская регулярно делится с фолловерами видео и фото своей гардеробной.