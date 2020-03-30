«Дожили»: Собчак возьмется спасать семьи во время пандемии коронавируса

Телеведущая переживает, что постоянно находящиеся под одной крышей супруги начнут массово разводиться.

Ксения Собчак начнет спасать семьи во время пандемии коронавируса. Телеведущая намерена провести в понедельник, 30 марта, «прямой эфир», в котором даст супругам несколько экспертных советов, как сохранить брак.

Знаменитость, ссылаясь на зарубежные источники, рассказала, что во время самоизоляции в Китае увеличилось количество разводов — люди просто не выдерживают находиться под одной крышей круглосуточно.

Собчак отметила: с высоты своего опыта она намерена помочь уставшим людям и раскрыть им некоторые лайфхаки, которые, скорее всего, помогут отсрочить развод.

Помогать себе Ксения призвала второго супруга — режиссера Константина Богомолова. Собчак объяснила: благодаря присутствию ее любимого человека онлайн-встреча станет еще продуктивнее.

«Дважды лучше», — подметила она.

Примечательно, что многие фолловеры Собчак восприняли идею ведущей со скепсисом. Они припомнили знаменитости первый неудачный брак с актером Максимом Виторганом — отношения ведущей и актера просуществовали шесть лет.

«Дожили. Собчак будет учить нас, как сохранить семью», «Вам еще рано что-то советовать, не накипело», «Будто вы сто лет женаты», «Богомолов – первый после Виторгана, какие тут советы», — написали они.

Другие же подметили: они обязательно будут присутствовать и послушают, что Ксения расскажет.