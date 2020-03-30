«Молодая бабушка»: жена Юдашкина заняла трехлетнего внука рассадой кабачков на карантине

Супруга кутюрье старается не дать внукам заскучать во время самоизоляции.

В семье Валентина Юдашкина на днях состоялся праздник. Его младшему внуку Аркадию исполнилось два года. Устроить шумный праздник родители малыша не смогли из-за пандемии коронавируса. Но без подарков именинник не остался.

К тому же, вся семья собралась за одним столом и отведала праздничный торт, который испекла бабушка. Супруга кутюрье Марина Юдашкина в 61 год может похвастаться не только кулинарными умениями, но и безупречным чувством стиля.

Находясь на самоизоляции, семья модельера старается проводить время с пользой. Так, Марина решила приучить старшего внука Анатолия к садоводству. Она с трехлетним мальчиком рассадила семена кабачков по горшкам.

При этом супруга Валентина была без макияжа и в домашнем наряде — серой футболке и светлых джинсах. Она показывала мальчику, как садить разные виды кабачков. Мальчик был очень рад и обнял бабушку, когда закончил раскладывать семена.

«Сажаем с Толей кабачки. Пока есть такая возможность и интерес, пусть учится», — отметила жена Юдашкина.

Она также поинтересовалась, будет ли ей внук помогать готовить торт в скором времени, на что Анатолий дал положительный ответ. Многие поклонники восхитились семейной идиллией. Некоторые заявили, что Марина очень молодо выглядит для своих лет.

«Бабулечка-красотулечка», «Какой замечательный, помощник!», «Внуки — это что-то необыкновенное, такие люди маленькие и большие внуки делают бабушек счастливыми», «Отличное занятие», «О, любимое занятие», «Какая вы красотка без макияжа. Молодая бабушка», — прокомментировали пост подписчики.