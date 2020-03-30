«Это невероятные ощущения»: звезда «Холостяка» Карина Фомбо поделилась эмоциями от шоу

Накануне в очередном выпуске телепроекта «Холостяк» жених Антон Криворотов попрощался с одной из самых скандальных участниц шоу — Кариной Фомбо. Девушка и прежде вела себя вызывающе по отношению к другим «невестам», а на это раз распустила слухи о том, что у одной из героинь шоу есть бойфренд.

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что Карина шла на проект, чтобы «засветиться»: ей хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о ней. Вдобавок к этому неожиданно для себя Фомбо обнаружила, что повзрослела на проекте. А видеть себя по телевизору еще не привыкла:

«Это невероятные ощущения — видеть себя на экране, но я еще до конца это не осознала», — призналась Карина.

Напомним, на проекте по-прежнему осталось 10 девушек. Дело в том, что после ухода Карины Фомбо вернулась Барбара Пино. Фаворитка холостяка приняла такое решение, поскольку в ней зародились чувства к Антону Криворотову.