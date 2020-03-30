«Зачем рожала?»: Миро отчитала Шишкову за пассивное участие в жизни дочери

Блогера возмутило, что даже во время карантина рядом с Алисой находится не мама, а бабушка.

Скандальная блогер Лена Миро отчитала модель Алену Шишкову за пассивное участие в жизни дочери. Пристально наблюдающая за жизнью бывшей девушки Тимати Миро отметила, что шестилетняя Алиса очень много времени проводит с бабушкой Симоной, а не с мамой. При этом «оппонентка» Шишковой — Анастасия Решетова — ни на минуту не отходит от первенца — маленького Ратмира. Блогер публично обвинила Шишкову в том, что та оставила наследницу на родственницу, сама же предпочитая заниматься наведением красоты.

Миро подчеркнула: по ее личному убеждению, в столь опасный для людей момент, как сейчас, мама должна пристально оберегать ребенка, отвечать за спокойствие и безопасность дочери. Шишкова же, считает Лена, этого не делает, перекладывая ответственность на несостоявшуюся тещу.

«Зачем рожала? Ну уж точно не для того, чтобы самой воспитывать. Не могу объяснить себе, как можно быть в карантине без ребенка. Кругом — непростая ситуация. Пандемия. А мать Шишкова даже не волнуется за свою дочь», — озвучила свои соображения блогер.

Стоит отметить, что в комментариях к посту нашлись те, кто вступился за Алену. Люди обвинили Миро в нагнетании фактов, а также подметили: Симона успешно справляется со своими обязанностями, а значит, в том, что она воспитывает Алису, нет ничего страшного.