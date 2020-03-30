Рэпер Дрейк показал редкие кадры со своим сыном

Артист скучает от того, что не может видеться с семьей и друзьями.

Известный на весь мир канадский рэпер Дрейк показал в Instagram сразу несколько фотографий своего сына Адониса. Мальчику уже 2,5 года, но ранее музыкант не стремился афишировать его перед публикой.

Ребенок родился в 2017 году у французской художницы Софи Брюссо, но хип-хоп-артист далеко не сразу признал свое отцовство. До этого, с 2009 по 2016 год, он встречался с певицей Рианной, которой не раз публично признавался в любви и даже хотел завести с ней семью. Но ни на первой, ни на второй девушке рэпер в итоге не женился.

Но сына Дрейк явно любит и скучает по нему. В своем посте он признается об этом на фоне изоляции, которую люди по всей планете практикуют, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Я люблю и скучаю по своей прекрасной семье и друзьям и не могу дождаться того радостного дня, когда мы все сможем воссоединиться», — трогательно написал рэпер в социальной сети.

Дрейк посоветовал своим поклонникам в эти темные времена «включить свой внутренний свет» и «выйти из круговорота страданий и паники». Как и большинство звезд, он надеется, что пандемия скоро закончится и люди смогут выдержать это испытание.