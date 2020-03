Группа Backstreet Boys воссоединилась ради записи клипа

Легендарный музыкальный коллектив Backstreet Boys решил на время возродиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.

Напомним, певец Элтон Джон решил организовать благотворительный онлайн-концерт, к которому с радостью присоединились и «мальчишки», сообщает CNN.

Чтобы поддержать всех своих поклонников, которые в данный момент вынуждены скучать на самоизоляции, артисты придумали оригинальный ход. Музыканты записали совместный клип на свой хит I want it that way, находясь каждый в своем доме. Для задумки понадобилось лишь немного смекалки и смартфоны.

Видеоролик действительно получился эмоциональным и зрители в комментариях с восторгом восприняли пусть лишь временное, но все же воссоединение коллектива из далеких 90-х.

Концерт транслировали телеканалы Fox и iHeartMedia, а помочь всем тем, кто столкнулся с коронавирусом, вызвались и другие звезды, в числе которых Билли Айлиш и Мэрайя Кэри.