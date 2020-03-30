«Вклад окупится»: экстрасенс Кинжинов рассказал, кем станут Лиза и Гарри Галкины в будущем

Таролог не сомневается: дети Пугачевой и Галкина будут едва ли менее известны, чем родители.

Бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов предрек Лизе и Гарри Галкиным счастливое и обеспеченное будущее. Сегодня знаменитые родители прикладывают как можно больше усилий, чтобы их шестилетние наследники получили достойное образование: для мальчика и девочки наняли лучших репетиторов и опытных воспитателей.

Кроме прочего, и Лиза, и Гарри до пандемии коронавируса активно посещали различные кружки. Подписчики Галкина и Пугачевой отмечают: близнецы умны не по годам, а значит, забота не проходит зря.

Таролог Кинжинов считает, что в будущем Лиза и Гарри вряд ли станут менее известны, чем певица и пародист. Однако ни один из детей не унаследует творческого направления, которое в семье Пугачевой является традиционным.

«Гарри в будущем станет политиком и добьется неплохих высот в этом деле. Это будет политик, чье имя будет на слуху. Лизу же ждет успешная карьера на бизнес-поприще. Она станет профессиональным продюсером и станет широко известна в шоу-бизнесе. Вклад знаменитых родителей в детей окупится», — предрек он.

Отметим, что сразу три поколения в семье Пугачевой и Галкина активно выступают на сцене. Помимо самой Аллы Борисовны и Максима этим зарабатывают на жизнь Кристина Орбакайте и ее старший сын — Никита Пресняков. Последний создал музыкальную группу Multiverse, которая представила свои саундтреки к сериалу «Триггер».