Рецепты и посуда: стало известно, на чем Меган Маркл хочет зарабатывать

Экс-герцоги Сассекские не так давно переехали из Канады в Соединенные Штаты – пара успела до того, как границы государств были закрыты из-за пандемии коронавируса. И, как сообщают американские таблоиды, сидеть сложа руки 38-летняя актриса не намерена даже в условиях изоляции. Это время Маркл использует для развития своего нового бизнеса.

По информации, оказавшейся в распоряжении US Weekly, супруга принца Гарри решила продолжить литературную деятельность и выпустить еще одну кулинарную книгу. Первая увидела свет в 2018 году. Но на этом кухонные дела бывшей королевской особы не заканчиваются: Маркл работает над созданием собственной линии посуды. А также намерена возродить свой личный блог, который с успехом вела до замужества, — The Tig.

Напомним, в марте после мегзита Гарри и Меган лишились не только королевского статуса, но и возможности жить на королевский бюджет. Отныне супруги обеспечивают себя сами.