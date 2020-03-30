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Рецепты и посуда: стало известно, на чем Меган Маркл хочет зарабатывать

Помимо киноиндустрии и закадровой озвучки, супруга принца Гарри решила выпустить книгу и кухонную утварь.

Рецепты и посуда: стало известно, на чем Меган Маркл хочет зарабатывать
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Экс-герцоги Сассекские не так давно переехали из Канады в Соединенные Штаты – пара успела до того, как границы государств были закрыты из-за пандемии коронавируса. И, как сообщают американские таблоиды, сидеть сложа руки 38-летняя актриса не намерена даже в условиях изоляции. Это время Маркл использует для развития своего нового бизнеса.

По информации, оказавшейся в распоряжении US Weekly, супруга принца Гарри решила продолжить литературную деятельность и выпустить еще одну кулинарную книгу. Первая увидела свет в 2018 году. Но на этом кухонные дела бывшей королевской особы не заканчиваются: Маркл работает над созданием собственной линии посуды. А также намерена возродить свой личный блог, который с успехом вела до замужества, — The Tig.

Напомним, в марте после мегзита Гарри и Меган лишились не только королевского статуса, но и возможности жить на королевский бюджет. Отныне супруги обеспечивают себя сами.

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