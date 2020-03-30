«10-й день самоизоляции»: Боярская без макияжа сделала забавное селфи с мужем

Елизавета Боярская является одной из самых красивых российских актрис, но при этом и самой закрытой. Она предпочитает не говорить о личной жизни. Пикантные снимки в бикини в ее аккаунте в соцсети тоже большая редкость. Артистка состоит в браке с Максимом Матвеевым. Влюбленные воспитывают двоих детей: семилетнего Андрея и годовалого Григория. Не так давно девушке исполнилось 34 года, и она не перестает восхищать поклонников своей красотой.

Как и большинство знаменитостей, еще в середине марта Елизавета с семьей села на карантин в связи с пандемией коронавируса. Так как были запрещены все культурно-массовые мероприятия, включая спектакли в театре, дочь Михаила Боярского вынуждена сидеть дома, как и ее супруг. Накануне она поделилась своими впечатлениями от нахождения в четырех стенах. При этом девушка поделилась забавным селфи, на котором запечатлена без макияжа и укладки. Она смеется вместе с Матвеевым, сидя на диване.

«Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. 10-й день самоизоляции. Ну хорошо, 5 дней легкой , 5 дней уже строгой. Но все же. Все пытаюсь сделать какой-нибудь толковый пост, что-то рассказать, поделиться, но я ничего не успеваю», — написала Боярская.

Она восхитилась домохозяйками. Поклонники отметили, что актриса выглядит превосходно без грима. Они одарили ее комплиментами. «Вы какие-то подозрительно веселые и красивые», «Так похожи с мужем», «Какие вы хорошие! Вот есть же одно целое!», «Красивые-то какие и счастливые», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в обычной жизни Елизавета старается не прибегать к косметике, давая коже отдохнуть.