«Его могут наказать»: Катя Гордон переживает за судьбу заболевшего Лещенко

Юрист Катя Гордон порассуждала о судьбе заразившегося коронавирусом Лещенко. Напомним, неделю назад 78-летний народный артист попал в больницу после того, как вернулся в Россию после гастролей в Америке и Канаде. До того исполнитель заглянул на огонек к Малахову, а затем поздравил сестру Игоря Крутого с днем рождения. На том мероприятии присутствовало еще много знаменитостей, но, к счастью, никто из них не заболел.

Сейчас Лев Валерьянович, по словам близкого друга Владимира Винокура, идет на поправку. Однако многих интересует вопрос, последуют ли в отношении Лещенко санкции за нарушение карантина. Звездный юрист Катя Гордон пояснила: такая вероятность есть, однако артист достаточно уважаем в звездной среде и очень любим поклонниками.

«В принципе, его могут наказать, но, думаю, не станут из-за уважения и из-за того, что он находится в тяжелой ситуации», — передает ее слова портал NewInform.

Гордон отметила, что сама четкого и однозначного мнения по данной ситуации не имеет. С одной стороны, Лещенко однозначно нарушил карантин и пренебрег мерами предосторожности, а с другой — главное, чтобы Лев Валерьянович быстрее восстановился и вернулся на сцену.

«Мы все — живые люди», — акцентировала внимание она.