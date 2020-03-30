Учеба в России: стало известно, сколько Навка, Меладзе и Канделаки тратят на обучение дочерей

Журналисты узнали, сколько знаменитые родители тратят на обучение своих детей. В отличие от многих сверстников, дочери Татьяны Навки, Валерия Меладзе и Тины Канделаки предпочли обучаться в России. Так, появившаяся в браке фигуристки с тренером Александром Жулиным Александра два года назад поступила в МГИМО на факультет международных отношений. Изначально девушка планировала, как и звездная мама, стать спортсменкой, однако травма не позволила Саше достичь цели. Сейчас девушка осваивает языки. Один год обучения в МГИМО обходится Навке в 600 тысяч рублей в год.

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Также факультет международных отношений оканчивает дочь Валерия Меладзе, Софико. Сейчас девушка доучивается на четвертом курсе, а в перспективе планирует практиковаться в МИД. 20-летняя Мелания Кондрахина, дочь Тины Канделаки сразу после школы последовала примеру родительницы и поступила на факультет журналистики в МГУ имени Ломоносова. Позже сама Тинатин рассказала, что ее дочери разонравилось направление, которое она выбрала, поэтому Мелания поспешила перевестись на факультет искусств. Стоимость обучения там начинается от 300 тысяч рублей. Сейчас Кондрахина заканчивает третий курс, отмечает People Talk.