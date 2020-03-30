«Я и Константин»: Вера Брежнева сняла домашнее видео с мужем на карантине

Вера Брежнева еще недавно гастролировала по США и Канаде. Певица не скрывала, что порой проводит в одном городе меньше суток. Она привыкла к постоянным перелетам, но ее радовали моменты, когда можно было расслабиться и отдохнуть. По возвращению в Москву артистка, как и другие звезды, самоизолировалась. Она собиралась провести на карантине две недели, но после указа мэра Сергея Собянина были объявлены дни самоизолирования. До 5 апреля жителям столицы запрещено выходить из дома без необходимости.

Для Веры это время, которое она может провести с семьей. Певица не скрывает своей радости. На днях она показала, как супруг Константин Меладзе играет на пианино. Артистка призналась, что любит просыпаться под звуки музыки. Она находится в огромном особняке с мужем, поэтому скучать ей не приходится. Накануне Брежнева сняла забавное видео, спев на камеру песню «Любовь спасет мир» на новый лад.

«Ты знаешь, сейчас повсюду карантин, останься лучше дома, как я и Константин», — пропела она.

Певица показала своего супруга. Они сидели на диване в одинаковых футболках. 56-летний композитор улыбнулся. Он выглядел отдохнувшим и посвежевшим. Артистка распустила волосы, а глаза подчеркивал легкий макияж. В ушах звезды виднелись аккуратные серьги-гвоздики.

Поклонники восхитились домашними кадрами. «Вера, как всегда лучик позитива», «Класс!! Такая вы красавица!», «Красоточка, как всегда», «Какие вы классные», «Романтика», — прокомментировали пост подписчики.