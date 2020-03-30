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«Глаз не отвести»: актер «Универа» Арарат Кещян показал свою красавицу-мать

Артист решил разобрать семейный фотоархив.

«Глаз не отвести»: актер «Универа» Арарат Кещян показал свою красавицу-мать
Арарат Кещян. Фото: Global look press

Многие российские звезды решили на карантине разобрать свои фотоархивы. Что ж, занятие полезное не только для них самих, но и для поклонников.

Благодаря этому многие россияне увидели маму Ларисы Долиной и поняли, в кого у нее такая интересная благородная внешность.

Добрался до своего фотоархива и звезда сериала «Универ» Арарат Кещян, обнаружив в нем кадр с мамой и родным дядей. Артист поспешил поделиться им со своими подписчиками в Instagram, немало взволновав их. Никто не ожидал, что родительница актера выглядит как голливудская звезда. Впрочем, и сам Арарат не смог сдержать своего восхищения.

«Обычное фото, обычной советской, сельской молодежи. Брат и сестра. Первокурсница и дембель. Смотрю на маму и дядю Ардо и думаю: «У них что, вода особенная была»?» — подписал он кадр.

«Какие красивые, глаз не отвести. Хочется смотреть и смотреть. Храни их Бог», «Какие красивые лица», «Мама необыкновенная красавица», — поддержали актера фолловеры.

Любопытно, что многим подписчикам артиста показалось, что мама очень похожа на его супругу Екатерину.

А как считаете вы, жена Кещяна напоминает его маму?

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