По стопам Пригожина: средний сын Валерии учится в Америке за 4 миллиона в год

Певица Валерия тратит на обучение среднего сына Артемия по 4 миллиона рублей в год. В элитный музыкальный колледж имени Беркли, в котором в свое время обучался Майкл Джексон и продюсер Фрэнка Синатры Куинси Джонс, молодой человек поступил несколько лет назад. Таким образом, молодой человек пошел по стопам звездной мамы и отчима – Иосифа Пригожина. Сейчас юноша активно осваивает профессию музыкального продюсера.

Портал People Talk подсчитал, что год обучения в колледже имени Беркли обходится знаменитой чете в среднем от 3 до 4 миллионов рублей. Среди специализаций учебного учреждения фигурируют киномузыка и авторская песня. Кроме прочего, ученики американской школы могут освоить такие достаточно редкие музыкальные инструменты, как баджо и мандолина.

В свободное от учебы время Артемий предпочитает много путешествовать. Снимками из своих поездок Шульгин делится с фолловерами. Так, в конце февраля молодой человек побывал в Швейцарии и Франции, покатался на лыжах на курорте в Марибеле.