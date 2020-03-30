«Постеснялась бы»: Нюша в откровенном боди оголила ягодицы ради эффектного фото

Нюша больше года назад стала мамой. C супругом Игорем Сивовым певица воспитывает дочку Симбу. Первое время они скрывали лицо малышки, но перед Новым годом порадовали поклонников трогательными кадрами с наследницей. Многие сошлись во мнении, что девочка пошла в маму. При этом фанаты удивились необычному имени. Сама артистка поясняла, что сначала они хотели назвать ребенка Серафимой, но когда увидели ее, то поняли, что она Симба.

Нюша много путешествует, как и прежде. Ко всему прочему, она быстро пришла в форму. Артистка регулярно делится кадрами в мини-бикини, хвастаясь подтянутой фигурой. Однако на днях она взбудоражила поклонников смелым кадром из новой фотосессии. Девушка позировала в откровенном боди и на шпильках. Наряд позволил оголить не только накачанные ноги, но и ягодицы. Молодая мама показал, что она может дать фору коллегам.

Одним из первых на фото отреагировал ее муж. «Моя красотка», — заявил он. Поклонники поразились тому, что Сивов одобрят такие пикантные снимки. «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь», «Вот это форма! Хорошо орех накачала!», «Мать, ну ты даешь жару», «Фигурка — прям пушка!», «Нюша, ты всегда красивенькая», «Какие формы», «Постеснялась бы» ,«До замужества она такой вульгарной не был, а вы ее испортили», «Смотрю карантин у тебя своеобразный», «Зачем это?», «Я думала о вас лучше», — прокомментировали пост подписчики.