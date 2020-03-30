Сестра Майкла Джексона на карантине увлеклась изготовлением нот из блинов

Ситуация с эпидемией коронавируса вскрыла многие потаенные таланты у звезд самого разного уровня. У женщин чаще всего – это кулинария.

Самоизолировавшаяся с мужем Юсифом и сыном Тьяго оперная дива Анна Нетребко вовсю пробует себя в роли шеф-повара собственной квартиры. Она уже потешила родных блюдами из азербайджанской и мексиканской кухни. Однако вовремя остановилась и устроила близким разгрузочный день с салатиком из зелени и мандаринов собственного изобретения.

Не отстает от нее и голливудская звезда Натали Портман, постепенно превращающаяся в фудблогера. В своем последнем посте она поддержала тренд на низкокалорийные блюда, приготовив отварной лук-порей с сухариками.

А вот сестра Майкла Джексона Джанет не сильно печется о калориях. На завтрак звезда напекла блинов и зачем-то вырезала из них музыкальные ноты, полив медом. Впрочем, времени теперь для творчества – более, чем достаточно. Можно и песню из блинов составить, было бы желание.